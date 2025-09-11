Dodurga'da 16 yaşındaki bir çocuk tüfekle canına kıydı.

Dodurga Haber sitesinde yer alan habere göre, ilçede sabah saatlerinde okula gittiğini söyleyerek evden ayrılan 16 yaşındaki Arda Biçer isimli çocuk bir daha eve dönmedi.

Eve dönmeyen Arda Biçer’in ailesi endişelenerek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

İhbar üzerine harekete geçen Jandarma ekipleri 16 yaşındaki Arda Biçer’in ailesine ait Uzundere Mevkisinde bulunan yaylada hareketsiz yatarak buldu.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri Biçer’in tüfekle kendini vurduğunu ve hayatını kaybettiğini tespit etti.

Biçer’in cenazesi otopsi işlemleri için Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne Kaldırıldı.