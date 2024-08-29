Çorum’da bir evden kaçan maymun, işe gitmek için caddeden kaçan genç kıza saldırdı.
Maymunun dizinden ısırması sonucu yaralanan Buse E.S. isimli genç, hastaneye kaldırıldı. Belediye ekipleri, kaçan maymunu arıyor.
Çorum’da bir maymunun dizinden ısırması sonucu yaralanan genç kız, hastaneye kaldırıldı.
İŞE GİTMEK İÇİN EVDEN ÇIKMIŞTI
Buharaevler Mahallesi Buharaevler 3. Cadde’deki bir evden kaçan maymun, işe gitmek için caddeden geçen 19 yaşındaki Buse E.S’ye saldırdı.
DİZİNDEN ISIRDI
İhbar üzerine caddeye, sağlık görevlileri ile Çorum Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Maymunun dizinden ısırması sonucu yaralanan Buse E.S, ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
EKİPLER KAÇAN MAYMUNU ARIYOR
Burada yarasına pansuman yapılan genç kız, tedavisinin ardından taburcu edildi.
Bölgeden uzaklaşan maymunun yakalanması için Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı.