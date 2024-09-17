2024 yılı Mevlid-i Nebi ile Camiler ve Din Görevlileri Haftası Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından "Peygamberimiz ve Şahsiyet İnşası" temasıyla ülke genelinde olduğu gibi Çorum’da da İl Müftülüğü koordinesinde çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Mevlid-i Nebi ile Camiler ve Din Görevlileri Haftası münasebetiyle İl Müftülüğü’nce “Şahsiyet İnşasında Üsve-i Hasene Olarak Hz. Peygamber” konulu konferans düzenlendi.

Devlet Tiyatro Salonunda düzenlenen konferansa Diyanet İşleri Başkanlığı Başkanlık Müşaviri Doç. Dr. Fatih Kurt konuşmacı olarak katıldı.

Konferansa Vali Doç. Dr. Zülkif Dağlı, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş, İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan, İl Jandarma Komutanı Naim Çetinkaya, Hitit Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Halil İbrahim Şimşek, İl Müftüsü Şahin Yıldırım, Başkanlık Müftüsü Ümit Çimen, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Sahit Aydın, Gençlik ve Spor İl Müdür V. Hüseyin Şahin, İl Milli Eğitim Müdür V. Cemil Çağlar, İl Sağlık Müdür V. Dr. Arif Pilgir, ilçe müftüleri, vaizler, müftülük personeli, imam hatipler, müezzin kayyımlar, Kur’an kursu öğreticileri ve vatandaşlar katıldı.

Konferansın açılışı Kur’an Kerim tilaveti başlarken İl Müftüsü Şahin Yıldırım’ın haftanın hayırlara vesile olması dilek ve temennilerini içeren konuşmasıyla devam etti.

Ardından konferansını vermek üzere kürsüye gelen Başkanlık Müşaviri Kurt, alemlere rahmet diye gönderilen üsve-i hasene olarak ümmetine örnek olan Allah Rasulü Hz. Muhammed’in öne çıkan 10 hasletinden, 10 güzel özelliğinden bahsetti.

Kurt, konuşmasında; “O bir beşerdi ama Rabbine layık bir kul idi, emindi, güvenilirdi, ihlaslıydı, samimiydi, nazikti, kibardı, tevazu sahibiydi, kibirden, gösterişten uzaktı, vefalıydı, adildi, hakka-hukuka dikkat ederdi, cömertti, paylaşmayı severdi, merhametliydi, sevgi doluydu, sabırlıydı, masum ve mazlumların yanında olan şahsiyet sahibi bir insandı” diyerek peygamber efendimizin güzelliklerini salondakilere duygu yüklü bir şekilde aktardı.

Konferans sonrasında Vali Zülkif Dağlı, Fatih Kurt’a Kurt’a hediye takdiminde bulunuldu.

Çekilen hatıra fotoğrafı sonrası konferans sona erdi.