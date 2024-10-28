Yeniden Refah Partisi Çorum İl Başkanı Partisi Nuri Kuşcu, Çorum’da misyonerlik faaliyetleri yapılmasına tepki gösterdi.

Çorum’da bir kilisenin açıldığını ve gizli gizli misyonerlik faaliyetlerinde bulunduklarını bildiklerini belirten Nuri Kuşcu, “Bununla ilgili önceki valilerimizle gerekli bilgileri de paylaştık. Kapılara bırakılan Hristiyanlığa davet mektupları da artık açıktan bu faaliyetlerin yürütüldüğünün belgesi oldu. Maalesef İslam’ın gençleri, bu misyonerlerin hurafe vaatleri kandırılıyor. Yurt dışından gelen Hristiyan öğrencilerin, yabancıların kendi inanışlarını yaşamasına kimse birsey diyemez. Ecdadımızda diğer dinlere mensup olanların ibadetlerini özgürce yaşamasını teminat altına almıştır. Lakin İslam yurdunda, İslam’ın gençlerine ilişmesinler. Bu duruma asla tahammülümüz yoktur. Müslüman yurdunda salyangoz satılmasına asla müsaade etmeyeceğiz. Buradan ailelerimizi uyarıyoruz. Lütfen evlatlarımızı takip edelim. Onlara daha fazla zaman ayıralım. Bu misyonerlere evlatlarımızı kaptırmayalım” dedi.