81 ilin kadın ve erkeklerde ortalama yaşam süreleri belirlendi.

İstatistiklere göre ömrü en uzun ve en kısa olan şehirler ortaya çıktı.

Çorum’da da kadınlarda ortalama yaşam süresi 81,6 olurken, erkeklerde ortalama yaşam süresi 76,2 yıl olarak hesaplandı. Ortalama ise 78,8.

Ülkelere ve yaşam standartlarına göre insanların yaşam süreleri de değişkenlik gösteriyor.

Yaşam standartları ve iklimin de etkisinin olduğu yaşam sürelerinde, Türkiye’de de kadın ve erkek ölüm yaşları değişiyor.

Son verilere göre 81 ilin yaşam süreleri de ortaya çıktı. Buna göre Tunceli yaşam süresinin en yüksek olduğu il oldu.

Tunceli’de kadınların ortalama yaşam süresi 84,1 ile erkeklerde de 77,0 ile en yüksek çıktı.

Kadın ve erkelerde yaşam süresinin en düşük olduğu il ise Kilis oldu. Kilis’te kadınlarda ortalama yaşam süresi 78,8, erkeklerde ise 73,5 olarak hesaplandı.