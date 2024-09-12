Hitit Üniversitesi Mühendislik Fakültesinde yapılan çalışma ile Osmancık pirincinin kabuğundan seramik kompozit malzeme üretildiği bildirildi.

Rektörlükten yapılan açıklamaya göre, seramik malzemeler alanında çalışmalar yürüten Mühendislik Fakültesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Cengiz Bağcı, yalıtım ve filtre işlemlerinde kullanılan malzemenin yerel ham madde kullanarak üretilmesini sağlamak amacıyla çalışma başlattı.

Lifli yapısı ve bölgede yaygın olarak bulunmasından dolayı Osmancık pirinci üzerinde deneyler yapan Bağcı, pirinç kabuğundan silisyum karbür (aşınma önleyici) üretmeyi başardı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bağcı, seramik üretimi sırasında su çekilirken bıraktığı boşlukların malzemenin kırılganlığını artırdığını, lifli malzemelerin bu kırılganlığı giderdiğini vurguladı.

Pirinç kabuğunun lifli yapısı ve bölgede yoğun şekilde üretilmesinden dolayı Osmancık pirinci üzerine deneyler yaptıklarını aktaran Bağcı, çalışma sonunda dayanıklı bir seramik malzeme elde ettiklerini kaydetti.

Seramik malzemenin su ve alüminosilikat atıklarından üretilebildiğini bildiren Bağcı, "Seramik malzeme, endüstride düşük teknolojiden yüksek teknolojiye kadar pek çok alanda kullanılabiliyor. Bu anlamda çok avantajları var. Yalıtım, filtre malzemesi olarak ve yangına dayanıklı kaplama malzemesi olarak kullanılabiliyor." ifadelerini kullandı.

Literatürde seramik malzemelerde yaygın olarak fiber takviyeler kullanıldığını ancak pirinç kabuğundan elde edilen yüksek özellikli silisyum karbür ile bu yöntemin ilk kez denendiğinin altını çizen Bağcı, "Seramik malzeme, endüstride düşük teknolojiden yüksek teknolojiye kadar pek çok alanda kullanılabiliyor. Bu anlamda çok avantajları var. Yalıtım, filtre malzemesi olarak ve yangına dayanıklı kaplama malzemesi olarak kullanılabiliyor." açıklamasında bulundu.