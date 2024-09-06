Çorum’daki Güneş Enerji Santralleri ile ilgili meclis üyelerine bilgi veren AR-GE Komisyonu Başkanı Mehmet Fatih Balcıoğlu, Çorum’da Yapı ruhsatı alınmadan kurulan 10 adet GES tesisinden 2 adedi için ruhsatsız inşa edilmesi nedeniyle toplam yaklaşık 9 milyon 500 bin TL idari para cezası uygulandığını söyledi.

İl Özel İdaresi yetki ve sorumluluk alanında, YEDAŞ ve EPDK'dan çağrı mektubu/lisans alan toplam 78 adet GES tesisi bulunduğunu aktaran Balcıoğlu; “Bunlardan 56 adet GES arazide kurulu durumdadır. İl Özel İdaresi yetki ve sorumluluk alanında kurulu bulunan 56 adet GES tesisinin ise, 22 adedi yapı ruhsatı alınarak kurulmuştur. 24 adedi, 19/02/2020 Tarihli Elektrik Üretim ve Elektrik Depolama Tesisleri Kabul Yönetmeliği Öncesi yapı ruhsatı aranmaksızın kabulü yapılarak devreye alınmış tesislerdir. 10 adedi ise, 19/02/2020 Tarihli Elektrik Üretim Ve Elektrik Depolama Tesisleri Kabul Yönetmeliği Sonrası yapı ruhsatı alınmadan kurulmuştur. 4 adet GES tesisi ise yerinde kurulu olmayıp, imar planları onaylanmış kesinleşmiş ve yapı ruhsatı alma aşamasındadır. 18 adet GES tesisi ise yerinde kurulu olmayıp imar planı süreci devam etmektedir.” ifadelerini kullandı