Çorum İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri Çorum'da yetiştiriciliği yapılan Safkan Arap ve İngiliz Taylarının tescil işlemleri için çalışmalarına devam ediyor.

Çorum'da özel yetiştiriciler tarafından yetiştirilen Safkan Arap ve İngiliz Taylarının tescil işlemleri için Çorum İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Hayvan Sağlığı, Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü ekiplerince 2025 yılı için Safkan Arap ve İngiliz taylarının tescil işlemleri gerçekleştirildi.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada; "İlimizdeki Safkan Arap ve İngiliz atların 2025 yılı vize işlemleri, İl Müdürlüğümüz teknik personeli tarafından başarıyla tamamlanmıştır. Bu işlemler, atlarımızın sağlık ve yarışma koşullarına uygunluğunu sağlamak amacıyla büyük bir titizlikle gerçekleştirilmiştir. Atlarımızın her zaman en iyi şartlarda olması için çalışmalarımıza devam ediyoruz." denildi

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