Çorum'da İl Sağlık Müdürlüğü koordinesinde il genelinde seçim günü 25 araç ve 29 ekip olmak üzere toplam 127 sağlık personeli görev yaptı.

31 Mart 2024 tarihinde gerçekleştirilen Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde evde sağlık hizmeti alan ve hastanelerde yatmakta olup oy kullanmaya gitmekte zorlanan hastaların oy kullanmalarını kolaylaştırmak ve bu çerçevede vatandaşlık görevlerini yerine getirmelerini sağlamak amacıyla tüm evde sağlık hizmetleri ekipler seçim günü seferber oldu.

Çorum'da seçim günü 29 ekip ve 87 personel hasta naklinde görev alırken, 11 evde sağlık hizmetleri aracı, 5 nakil aracı ve 9 ambulans nakil hizmeti için görev aldı.

Evden sandığa 24 hasta, hastanelerden sandığa 24 hasta olmak üzere toplam 48 hastanın oy kullanması için nakil yapan sağlık ekipleri, vatandaşların demokratik haklarını kullanabilmesi için adeta seferber oldu.