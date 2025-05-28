Sosyal medya platformlarında hızla yayılan ve “challenge” adı verilen akımlar, eğlencenin sınırlarını aşarak tehlikeli bir hâl almaya başladı.

Çorum’da da bir gencin Çorum Şehitliği önünde dans ederek çektiği video büyük tepki topladı.

Genç kızın Şehitlik önünde çektiği videolar şehitlerimizin aziz hatıralarına yapılan ‘saygısızlık’ olarak nitelendirilirken, gençlerin video çekerken daha duyarlı olmaları gerektiğini bir kez daha göz önüne serdi.

‘Çorum’da video çekecek başka yer yok mu?’ şeklinde genç kızın videosuna tepki gösteren vatandaşlar, videonun kaldırılmasını talep etti.

Vatandaşlar, şehitlik önünde video çeken gençlerin şehitliğin maneviyatına zarar verdiğini belirterek, yetkililerin bu konuda önlem almasını istedi.