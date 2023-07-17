Çorum Belediyesi semt sahalarını yeniliyor. 27 adet semt sahası, tamamen yenilenmiş haliyle genlerin hizmetine sunulacak.

Çorum Belediyesi şehrimizde bulunan semt sahalarının bakım ve onarım çalışmasını sürdürüyor.

Belediye Basın Birimi'nden yapılan açıklamaya göre, 21 bölgede bulunan 18 basketbol, 9 futbol sahası olmak üzere toplam 27 semt sahası gençlerin daha iyi şartlarda spor yapabilmeleri için hazırlanıyor.

Bakım onarım çalışmaları kapsamında, basketbol sahalarının çevre duvar tamiratları yapılarak boyanıyor, zemini renklendiriliyor.

Futbol sahalarında ise yıpranan sentetik çim kısımları yenileniyor. Ayrıca tüm sahalarda paslı demir ve direkler boyanarak, kopmuş olan tel örgü ve fileler yenileniyor.

Spora ve gençlere verdikleri önemi, yaptıkları hizmetlerle ortaya koyduklarını dile getiren Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, “Gençlerimizin daha iyi şartlarda spor yapabilmeleri için yıpranan ve eskiyen semt sahlarımızda bakım ve onarım çalışması başlattık. Yakın zamanda kullanıma hazır hale getirerek gençlerimizin hizmetine sunacağız.” dedi.

Semt sahaları, spor alanları, bisiklet yolları, yürüyüş yollarıyla şehirde herkesin spor yapabileceği ortamlar oluşturduklarını ifade eden Başkan Aşgın, spora ve gençlere önem veren bir belediyecilik anlayışı ile çalıştıklarını kaydetti. Başkan Aşgın “Her zaman sporun ve sporcunun yanında yer alıyor, gençlerimizi spora teşvik ediyoruz. Çorum’u bir spor kenti haline getirmek için göreve geldiğimiz günden beri spora ve sporcuya desteklerimizi artırarak devam ettiriyoruz.” dedi.