2024 yılında Çorum’daki adli ve asayiş olayları ile bir değerlendirme toplantısı düzenleyen Çorum Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş, Çorum’da silahlı eylem olaylarının yüzde 40 düştüğünü söyledi.

Alınan tedbirler ve insanların bilinçlenmesiyle 2023 yılında 71 silahlı olay meydana gelirken, 2024 yılında bu rakamın 49’a kadar düştüğünü belirten Başsavcı Bektaş; “Bu iyi bir oran. Bu da silahla ilgili eylemlerin azaldığını gösteriyor.” dedi

Adalet hizmetlerinin süreç içerisinde 2024 yılında da etkin bir şekilde yürütüldüğü, suç ve suçlularla mücadelenin kararlılıkla sürdürüldüğü bir yıl olarak kayıtlara geçtiğini aktaran Bektaş; “2024 yılında Cumhuriyet Başsavcılığımızca 26.500 civarında soruşturma yürütüldüğü, cezaların infazına yönelik 89.300 ilamat dosyasına işlem yapılarak yoğun bir yıl geride bırakılmıştır. Bu rakam, bir önceki yıla göre soruşturma evrakında %5, ilamat evrakında % 20'lik bir artışa işaret etmektedir.” şeklinde konuştu

Çorum'da 2024 yılında suç miktarının bir önceki yıla göre yüzde 5 civarında arttığına işaret eden Bektaş, dolandırıcılık olaylarındaki artışa dikkat çekti.

Başsavcı Bektaş; "Çorum'da geçen yıl en çok dolandırıcılık suçlarının arttığını görüyoruz. Birçok çeşidi var ama 'Ben hakimim, savcıyım, polisim, valiyim' deyip insanlar aranıyor ve korkunç paralar verilebiliyor. Vatandaşlarımızın bunlara dikkat etmesi lazım. Hiçbir hakim, savcı, polis, kamu görevlisi arayıp, 'İsminiz şu terör örgütüne karışmıştır' şeklinde beyanda bulunamaz. Vatandaşlarımız bu durumlara itimat etmemeli ve şikayette bulunmalı. Maalesef bu insanları tespit etsek bile insanların maddi kayıplarını geri getiremeyebiliyoruz." diye konuştu

Çorum'da narkotik suçlarla mücadelenin etkin şekilde devam ettiğini dile getiren Bektaş, "Çorum'da uyuşturucu kullanımının yaygın olduğuna yönelik haberler yapılıyor ama bu konuda haksızlık yapılıyor. Uyuşturucu ticareti ile ilgili 2024'te 375 dosya, kullanma ile ilgili de 1196 kişiyle ilgili 1472 dosya oluşturulmuş. Bu durumu, Çorum emsali illere göre oranladığımızda düşük kalabilir." dedi

Çorum Adliyesi bünyesinde görev yapan tüm mahkemelerin 2024 yılını yoğun bir çalışma temposu ile geçirdiğini ve hedeflenen başarı oranına ulaştığını belirten Bektaş; “Bu alanlardaki çalışmalarımız yeni adli yılda da hız kesmeden devam edecektir.” şeklinde konuştu

Suç ve suçlu ile mücadeledeki kararlılığın, halkın huzuru ve güvenliği adına atılan adımlarla perçinlendiğini dile getiren Başsavcı Bektaş; “Suç ve suçlu ile mücadele ve suçluların adalet önüne çıkarılması konusundaki çabalarımız, adalet sistemimizin gücünü ve etkinliğini bir kez daha kanıtlamıştır. Bu bağlamda 2024 yılı, adli teşkilatımızın güven, disiplin ve adalet ilkeleri doğrultusunda çalışmalarını sürdürdüğü ve bu yönde önemli başarılara imza attığı bir yıl olmuştur. Bu vesile ile mesai mefhumu gözetmeksizin özverili ve fedakar çalışmalarından dolayı Hakim, Cumhuriyet savcısı ve personelimize teşekkür ediyorum. Yeni yılda da aynı kararlılık ve azimle, suç ve suçlu ile mücadelemize hız kesmeden devam edeceğimizi, adaletin tesisi ve toplumun güvenliği için çalışmalarımızı sürdüreceğimizi bir kez daha vurgulamak isterim.” ifadelerini kullandı