Çorum'un Alaca ilçesinde Alaca Belediyesi tarafından inşasına başlanılan sosyal tesisin temeli dualarla atıldı.

Törende konuşan Belediye Başkanı Şerif Arslan, tesisin kısa sürede hizmete sunulacağını söyledi.

Alaca Belediyesi tarafından Battal Dede Millet Bahçesi’nde inşa edilecek olan sosyal tesisin temel atma töreni gerçekleştirildi.

Törene Kaymakam Engin Tok, Belediye Başkanı Şerif Arslan, MHP İlçe Başkanı İsa Duru, Ülkü Ocakları İlçe Başkanı Ramazan Demiralan, Belediye Başkan Yardımcısı Oktay Yelkuvan, Belediye Meclisi üyeleri, İl Genel Meclisi üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Törende sosyal tesisin temeli dualar eşliğinde atıldı.

Törende konuşan Belediye Başkanı Şerif Arslan, seçim öncesinde sözünü verdikleri sosyal tesisin temelini atmanın sevincini yaşadıklarını belirterek, “Seçimden önce ilçemizin sosyal tesis anlamında bir eksiğinin bulunduğu belirterek, yapacağımızın sözünü vermiştik. Hamd olsun, bugün itibariyle sosyal tesisimizin temelini atıyoruz. Yakın zamanda inşaat çalışmalarını yüklenici firma tamamlamasıyla, inşallah ilçe halkımızın hizmetine sunacağız. İlçe halkımıza hayırlı olsun” dedi.