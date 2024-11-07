Çorum Belediyesi şehrin farklı yerlerine Depo, Ölçüm ve İzole Sayaç Bölgeleri (DMA) kuruyor.

75 bölgeye kurulacak DMA odaları ile su kaynaklarının daha verimli bir şekilde yönetilmesi hedefleniyor.

Su kaynaklarının en etkin şekilde kullanılması ve kayıp kaçak oranlarının düşürülmesi için çalışmalar başlatan Çorum Belediyesi, şehrin 75 farklı bölgesine kuracağı izole alt bölge ile kayıp kaçakların tespitinde, altyapı sorunlarının erken aşamada belirlenebilmesinde ve su kaynaklarının daha verimli bir şekilde yönetilmesine olanak sağlamayı amaçlıyor.

Aşgın: İçme suyunda kayıp kaçağın önüne geçmekte kararlıyız

Merkezi izleme ve yönetim sisteminin kurularak, su kayıp ve kaçak oranlarının düşürülmesi çalışmalarına devam ettiklerine kaydeden Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, bu projeyle hizmet kalitesini artırmayı ve su kaynaklarının etkin kullanımını amaçladıklarını söyledi.

Projenin kayıp ve kaçakların önlenmesi, su kaynaklarının etkin bir şekilde kullanılması ve sürdürülebilir bir su yönetimi sağlanması açısından büyük önem taşıdığına değinen Başkan Aşgın “DMA (District Metered Area) yazılımları, su dağıtım sistemlerinde kayıp ve kaçakların tespit edilmesi ve azaltılması için kullanılan etkili araçlardan biridir. Yapacağımız çalışmayla birlikte su dağıtım şebekesindeki kayıp-kaçakların önüne geçebilmek için en etkili yöntemlerinden birisi olan şebekeyi ‘böl ve yönet’ mantığı ile bölgesel ölçüm alanlarına ayrıştırarak bölgelerdeki hat debisi ve basıncını online olarak takip edeceğiz.

“75 adet izole bölgesi belirlendi”

İzole alt bölge oluşturulması şehrimizde bulunan içme suyu depolarımızı su dağıtımında daha küçük, yönetilebilir bölgelere ayırarak her bir bölgenin su tüketimini ve basıncını izlemeye olanak tanıyan bir yöntemdir. Oluşturulacak izole alt bölgelere suyun akış hızı ve miktarını ölçen debimetre sistemleri entegre edilecek. Gece saatlerinde 02.00 ile 04.00 arası yapılan debi ve basınç ölçümleri dikkate alınarak ilgili bölgenin önlenemeyen minimum gece akışını hesaplayacağız. Önlenemeyen MNF debisi ve gerçekleşen debi kıyaslanarak diğer parametrelerle birlikte altyapı kayıp-kaçak endeksi hesaplanacak ve endekslere göre bölgeler en kötüden en iyiye doğru sıralanarak kayıp-kaçakların olduğu bölgeler belirlenecek. Bu bölgelerde gece dinlemesi yapılarak kayıp-kaçakların tespitini sağlayacağız. Hayata geçireceğimiz bu sistemle şehrimizde toplam 75 adet izole alt bölge belirledik. 2024 yılı sonunda Lozan Depo bölgesinde yaptığımız 12 izole alt bölge devreye alınacak.

“Su kaynakları daha verimli yönetilecek”

Projemizin tamamlanması ile kayıp kaçakların tespitine, altyapı sorunlarının erken aşamada belirlenebilmesine ve su kaynaklarının daha verimli bir şekilde yönetilmesine olanak sağlayacak. Böylelikle şebekemizde oluşan anlık arızalara zamanında müdahale ederek su israfının önüne geçmiş olacağız.” dedi.