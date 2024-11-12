Badminton’da Süper Ligin yedinci hafta maçları hafta sonunda Osmancık Spor Salonunda yapıldı.

Türkiye’nin Badminton’daki en başarılı kulüplerinin mücadele ettiği Süper Lig 7. hafta maçlarında 12 takım kıyasıya sıralamada üstlerde yer almak için mücadele ettiler.

12 kulüp sporcu idareci ve hakemler ile misafirlerden oluşan yaklaşık 200 kişilik misafir Osmancık’ta bir araya geldiler.

Osmancık’ta Badminton’u en başarılı branş haline getiren Barış Boyar’ın çabaları sonucunda Osmancık’ta yapılan organizede takımlar ikişer maç yaptılar.

Ligde son etap maçları öncesinde Erzincan İl Özel İdarespor 20 maçınıda kazanarak 40 puanla açık ara lider durumda bulunurken Erzincan Türk Telekom ise 18 galibiyet ve iki mağlubiyet ile ikinci sırada. Osmancık Barış Boyar Badminton akademi takımı ise 20 maçta sekiz galibiyet 12 mağlubiyet ile altıncı sırada bulunuyor.

Osmancık Barış Boyar Badminton Akademi takımı Osmancık’ta yaptığı maçlarda İstanbul Gaziosmanpaşa’yı 7-0 Samsun Akademi takımını 5-2 yenerken Ankara Gençlik Merkezi takımına ise 5-2 yenildi.

Badminton Federasyonu Teknik Kurul Başkanı ve Osmancık Barış Boyar Badminton Akademi Başkanı Barış Boyar böylesine güzel bir organizenin Osmancık’ta yaplmasından dolayı katkı veren herkese teşekkür etti.

Boyar, bu organizenin osmancık’a verilmesindeki katkılarından dolayı Federasyon Başkanı Ercan Yıldız başta olmak üzere As Başkanlar Zafer Şahin ve Şaban Kırcalı ile tüm yönetim kurulu üyelerine teşekkür etti.

Boyar ayrıca orgazene katılarak yalnız bırakmayan Milletvekili Oğuzhan Kaya, Kaymakam Furkan Duman, Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, Belediye Meclis üyeleri ile Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar, Gençlik ve Spor İl Müdürü Hüseyin Şahin ile ilçe daire müdürlerine tüm Badminton camiası ve şahsı adına teşekkür etti.