Çorum'un Alaca Cılbır Yemeği ve Alaca Hingal Yemeği tescillendi.

Coğrafi işaret belgeleri verilen çılbır ve hingal lezzetli yemekler olmasının yanında içerdiği malzemeler itibarıyla şifa gibi yemekler.

Birinin temel malzemesi zeka besini dediğimiz yumurta, diğeri ise antioksidan deposu soğan.

Çorum'un Alaca Cılbır Yemeği ve Alaca Hingal Yemeği tescillendi. Haberi duyanlar Alaca Cılbır yemeği tarifini araştırmaya başladı. Coğrafi işaret tescil belgeleri, Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı Prof. Dr. Muhammet Zeki Durak'tan alındı.

TESCİLLİ ALACA CILBIR YEMEĞİ NASIL YAPILIR?

Cılbır yemeği yumurtalı, kıymalı ve soğanlı olarak üç şekilde hazırlanan bir yemektir. Alaca Cılbır yemeği yumurta ile yapıldığında çırpılan yumurta salçalı suda pişirilir, soğan veya kıyma ile yapıldığında salçalı ve sulu karışım pişirilir, üzerine yumurta kırılır.

ALACA CILBIR YEMEĞİ MALZEMELER

25 gram tereyağı

25 gram domates salçası

3 adet yumurta

250 ml sıcak su

5 gram pul biber

5 gram tuz

250 g kıyma(kıymalı için)

500 g soğan(soğanlı için)

CILBIR TARİFİ

Bir tavada tereyağı eritilir. Kıymalı tarif için kıyma, soğanlı Alaca Cılbır yemeği için doğranan soğan eklenerek kavrulur.

Üzerine salça, sıcak su, tuz eklenerek pişirilir.

Bir kâsede çırpılan yumurtalar, kaynayan karışıma eklenir.

Üzerine pul biber serpilerek sıcak olarak servis edilir.