Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Eylül ayı taşıt istatistiklerini açıkladı.

Çorum’da trafiğe kayıtlı araç sayısı Eylül’de bir önceki aya göre % 0,67 artış gösterdi.

Türkiye’de Eylül ayında 212 bin 451 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı.

Eylül ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların %56,8'ini motosiklet, %29,5'ini otomobil, %7,9'unu kamyonet, %2,9'unu traktör, %1,6'sını kamyon, %0,9'unu minibüs, %0,3'ünü otobüs ve %0,1'ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Eylül ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre minibüste %28,4, traktörde %5,2, motosiklette %4,3 artarken özel amaçlı taşıtta %52,4, otobüste %17,1, otomobilde %5,3, kamyonette %4,8 ve kamyonda %1,7 azaldı.

Çorum’da ise ağustosta 207 bin 541 olan trafiğe kayıtlı araç sayısı Eylül’de 208 bin 939’a yükseldi.

Eylül’de trafiğe kaydı yapılan araçların dağılımı ise şöyle:

“94 bin 248 otomobil, 2 bin 488 minibüs, 1014 otobüs, 24 bin 837 kamyonet, 6 bin 132 kamyon, 32 bin 358 motosiklet, 483 özel amaçlı, 47 bin 379 traktör.”

Çevre illerimizde trafiğe kayıtlı araç sayısı Eylül ayında şu şekilde oldu:

Samsun 485 bin 756, Tokat 232 bin 550, Amasya 150 bin 960.