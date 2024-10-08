Çorum'da üniversite öğrencileri İsrail'in Filistin'e yönelik 1 yıldır süren saldırılarını lanetlemek için yürüdü.

Çorum Hitit Üniversitesi Kuzey Kampüsü’nde bir araya gelen öğrenciler, “Çorum'dan Filistin’e, direnişe bin selam”, “katil İsrail Filistin’den defol” sloganlarıyla Gazze’deki soykırıma tepki gösterdi.

Ellerindeki pankartlarla yürüyen öğrenciler, 1 yıldır devam eden saldırıları lanetledi. Öğrenciler adına açıklama yapan Ömer Faruk Bodur, 7 Ekim 2023 tarihinde Filistin topraklarında başlayan zulüm ve katliamın bugün aynı acımasızlıkla devam ettiğini söyledi.

Bir yıldır aralıksız devam eden soykırıma karşı uluslararası sessizliğin İsrail’in insaniyetten uzak katliamlarını meşrulaştırdığına dikkat çeken Bodur, “Katil İsrail’in Filistn topraklarında yıllardır sürdürdüğü işgal ve zulüm son bir yılda dehşet ve vahşetini artırarak devam etmektedir. Kudüs’te, Gazze’de ve Batı Şeria’da masum insanların kanını akıtmaktan çekinmeyen bu katip ruh insanlık onurunu ayaklar altına almaktadır. Hiçbir ahlaki değiri olmayan ve devlet eliyle katliamlarını gerçekleştiren İsrail, çocuk, kadın, yaşlı demeden saldırılarını günbegün artırmaktadır” dedi.

Basın açıklaması, Filistin’de hayatını kaybedenler için dua edilmesinin ardından sona erdi.