Çorum Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri “Hasat Öncesi Pestisit Kalıntı Denetim Programı” çerçevesinde örtüaltı üretim alanlarından domates numuneleri aldı.

Domates tarlalarından alınan numuneler analiz için laboratuvara gönderildi.

Bitki koruma ürünlerinin etiket bilgilerine göre kullanımının denetlenmesi ile insan sağlığına yönelik oluşabilecek risklerin önlenmesi, doğal dengenin korunması ve bitkisel üretimin sürdürülebilirliğinin sağlanması amacıyla denetimler gerçekleştirildiğini ve bu kapsamda açıkta ve örtü altı yetiştiriciliğinde domates yetiştiricilerine yönelik denetimlerin devam ettiği belirtildi.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nden denetimlerle ilgili yapılan açıklamada

"İl Müdürlüğümüz teknik personeli tarafından, hasat öncesi pestisit denetimi ve kontrolü il programı kapsamında, açıkta ve örtü altı yetiştiriciliğinde domates numuneleri alınmıştır. Bu denetimler, tüketici sağlığını koruma ve sürdürülebilir tarım uygulamalarını teşvik etme amacıyla düzenli olarak gerçekleştirilmektedir. Teknik ekibimiz, numune alma işlemlerini titizlikle yürütmekte ve alınan numuneler detaylı laboratuvar analizlerine tabi tutulmaktadır. Sonuçlar, pestisit kalıntı seviyelerinin yasal sınırlar içinde olup olmadığını belirlemek için değerlendirilecektir. Bu çalışmalarımızla, hem üreticilerimizi bilinçlendirmeyi hem de halkımıza güvenli ve sağlıklı gıda sunmayı hedefliyoruz." denildi