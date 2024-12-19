Çorum 'da düzenlenen uyuşturucu operasyonundu 4 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Gülabibey Mahallesi Küçük Abdullah Caddesi'nde şüphe üzerine Fazlı Ç. (32) idaresindeki 19 ES 515 plakalı otomobili durdurdu.

Araçta yapılan aramada 23,13 gram uyuşturucu, 1 uyuşturucu hap, 2 hassas terazi ile uyuşturucu kullanım aparatı ele geçirildi.

Sürücü ile araçta bulunan Sadık A, İbrahim Ö. ve Esranur D. gözaltına alındı.

Yapılan kontrolde Sadık A'nın uyuşturucu kullanımı ve ticareti ile basit yaralama, İbrahim Ö'nün ise uyuşturucu kullanma ve ticareti suçundan haklarında arama kararı olduğu belirlendi.

Gözaltına alınan 4 şüpheli, polis merkezi amirliğine götürüldü.

Öte yandan sürücüye çeşitli kural ihlallerinden 25 bin 974 lira para cezası uygulandı.