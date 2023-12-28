Çorum Defterdarlığı’ndan yapılan açıklamada, faaliyetlerinin daha etkin yürütülmesi için 'Vergi Denetim Ekibi' oluşturulduğu ve sahada vergi denetim görevlileri tarafından yaygın yoğun denetimler yapıldığı belirtildi.

Çorum Defterdarlığı olarak mükelleflere yönelik vergi hizmetlerinin daha hızlı ve etkin bir şekilde yerine getirilmesi ve Çorum ekonomisine katkıda bulunulması amacıyla il merkezinde Gelir Müdürlüğü, Çorum Merkez Vergi Dairesi Müdürlüğü ve Hasanpaşa Vergi Dairesi, İlçelerde ise Sungurlu Vergi Dairesi Müdürlüğü ve Malmüdürlükleri olarak hizmetlerin yerine getirildiğinin belirtildiği açıklamada, “Çorum İli Merkez ve İlçelerinde Vergi Dairesi Müdürlüklerine ve Malmüdürlüklerine kayıtlı mükelleflere yönelik olarak Mükellefler ziyaret edilerek, vergi bilincinin geliştirilmesine yönelik bilgilendirme ve eğitim çalışmaları, mükelleflerin vergisel ödev ve yükümlülükleri ile ilgili gerekli tedbirleri almaları için hatırlatmalar, vergiye gönüllü uyumu sağlanmak suretiyle tahsilatların yapılması için farkındalık artırılmaya yönelik çalışmalar, mükelleflerin vergi yasaları ile kendilerine tanınan haklardan yararlanmaları için bilgilendirme ve faaliyetlerinin daha etkin yürütülmesi için Çorum Defterdarlığı Vergi Denetim Ekibi oluşturulmuş ve sahada Vergi Denetim Görevlileri tarafından yaygın yoğun denetimler yapılmaktadır” denildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Gerek yurt içi ticari faaliyetleri, yatırım ve üretim portföyü, gerekse dış ticaret ve ihracat işlemleri ile bulunduğu bölgede ilk sıralarda yer alan ve girişimci halkı ile ülkemiz ekonomisi için geleceğe yönelik büyük bir potansiyel barındıran Çorum İline yönelik çalışmalarımızın, Çorumlu vergi mükelleflerinin vergi ile ilgili iş ve işlemlerinin etkin ve hızlı bir şekilde sonuçlandırılması ve memnuniyetin artırılması ile Çorum ekonomisine fayda sağlanması ve ülke ekonomisine katkıda bulunulması amaçlanmaktadır.”