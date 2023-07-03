HURŞİT BOZKURT

Çorum’da yüzlerce çocuğun Kur'an-ı Kerim ve dini bilgiler öğrendiği yaz Kur’an kursları dün başladı.

2023 yılı yaz Kur’an kurslarında eğitim-öğretim tek dönem halinde 3 Temmuz - 11 Ağustos 2023 tarihleri arasında yüz yüze gerçekleştirilecek.

Eğitimler talepler doğrultusunda öğleden önce veya sonra günde 3 saat şeklinde planlanacak ve 6 hafta devam edecek.

Kurslarda imam hatip, müezzin kayyım ve Kur’an kursu öğreticileri görev alacak.

2023 yılında gündüzlü eğitim veren yaz Kur’an kurslarıyla birlikte yatılı eğitim almak isteyen 12-18 yaş arası gençler için hazırlanan "Yatılı Yaz Kur’an Kursları Programı" da uygulanacak.

Kur'an-ı Kerim ve dini bilgiler derslerinin yanı sıra çocukların yaşlarına uygun sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerin de yer alacağı 2023 Yılı Yatılı Yaz Kur’an Kursları'nda eğitim-öğretim dün başladı