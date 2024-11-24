Albayrak İlkokulu Müdür Yardımcısı Burhan Doğan, Çorum’da İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından kurulan komisyonlarda il ve ilçeler arasında yapılan değerlendirmeler sonucunda yılın öğretmeni seçildi.

Cumhurbaşkanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 24 Kasım Öğretmenler Günü ve Öğretmen Atama Programı düzenlendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in ev sahipliğinde gerçekleşen programa 81 ildeki yılın öğretmenleri de katılım sağladı. Çorum’u temsilen de Burhan Doğan katıldı.

Öğretmenler bu programda verilen yemeğin ardından Topkapı Sarayı Müzesi, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, İslam Bilim ve Teknoloji Tarihi Müzesi, Eyüp Sultan Camisi, Dolmabahçe Sarayı gibi İstanbul'un tarihî ve kültürel alanlarını ziyaret ettiler.