Çorum İl Emniyet Müdürlüğünde görevli yunus ekipleri, ailesine sürekli büyüdüğünde yunus polisi olmak istediğini söyleyen 12 yaşındaki Çınar Avcı'ya doğum gününde ziyarette bulunarak pasta ikram etti.

Erken yaşlardan itibaren çevresine büyüdüğünde yunus polisi olmak istediğini belirten Çınar'ın yoğun ilgisi üzerine babası, yolda karşılaştığı yunus ekiplerine durumu anlatarak, iş yerine davet etti.

Kuaförlük yapan babasına yaz döneminde iş yerinde yardım eden Çınar, pasta ile dükkana giren yunus ekiplerini görünce sevinç yaşadı.

Yunus ekipleri ile pasta kesen Çınar, bir süre polislerle sohbet ettikten sonra ekipleri yolcu etti.