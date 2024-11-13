Tarım ve Orman Bakanlığı’nın talimatları doğrultusunda Çorum’da gıda denetimleri aralıksız sürüyor.

Tarım ve Orman İl Müdürü Hayrullah Göktekin, rutin denetimlerin yanı sıra, gıda işletmelerinin mevzuata uygunluğunu ve hijyen standartlarını kontrol etmek amacıyla zeytin ve zeytinyağı üretim ve satış yerlerinde denetimleri başlattıklarını açıkladı.

İl Müdürü Göktekin, yapılan denetimlerin Tarım ve Orman İl Müdürlüğü kontrol görevlileri tarafından eş zamanlı olarak gerçekleştirildiğini belirtti.

Denetimlerin, üretim ve satış süreçlerinde hijyen koşullarının yanı sıra, teknik gerekliliklerin de titizlikle incelendiği vurgulandı.

Denetimler, vatandaşların sağlıklı ve güvenli gıda tüketmesini sağlamayı amaçlıyor.