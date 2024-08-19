Çorum'da Anadolu Selçuklu dönemine ait tarihi medresenin yeniden ayağa kaldırılacak.

Çorum Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, medresenin önemine değinerek, “Anadolu Selçuklulardan bugüne kadar Çorum'da ayakta kalan tek medrese" dedi.

Çorum'da, Cumhurbaşkanlığı onayıyla kentte devam eden arkeolojik kazılar içerisinde yer alan ve Anadolu Selçuklu döneminin önemli kentlerinden birisi olan, Alaca ilçesine bağlı Mahmudiye köyünde bulunan Kalehisar ören yerinde arkeolojik çalışmalar devam ediyor. Vali Zülkif Dağlı, Selçuklu döneminde kervan yolları geçiş güzergahında bulunan ve dönemin önemli yerleşim merkezi konumundaki Kalehisar kazı alanı ve ören yerindeki 800 yıllık geçmişe sahip bulunan medresede incelemelerde bulundu. Vali Dağlı, Kazı Başkanı Doç. Dr. Mustafa Kemal Şahin ile birlikte tarihi medreseyi gezerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Kalehisar'da hem bilinen hem bilinmeyen bir kent olduğunu dile getiren Kazı Başkanı Doç. Dr. Mustafa Kemal Şahin, Kalehisar'ın Türk tarihi açısından çok önemli bir yere sahip olduğunu söyledi. Kalıntıları günümüze ulaşan medresede, çökme tehlikesine karşı çelik konstrüksiyon yapılması gerektiğini dile getiren Doç. Dr. Şahin, medresenin koruma altına alınmasıyla birlikte içerinde ve çevresinde temizlik ve restorasyon yapabileceklerini söyledi. Şahin, medrese ayağa kaldırıldıktan sonra kültür ve turizm hayatına kazandırılabileceğini ifade etti.

Şahin, medresenin Anadolu Selçuklu Devletine ait Çorum'daki tek medrese olduğunu vurguladı.



"Anadolu Selçuklular'dan Çorum'da ayakta kalan tek medrese”

Kalehisar'ın Türk tarihi açısından çok önemli bir yer olduğunu vurgulayan Vali Zülkif Dağlı, “Anadolu Selçuklular'dan bugüne kadar Çorum'da ayakta kalan tek medrese. Anadolu Selçuklulardan günümüze kadar ulaşan tek medrese olduğu için bizim için önemli. Burayı ayağa kaldırmak için Kültür ve Turizm Bakanlığımız, Vakıflar Genel Müdürlüğü ve üniversitelerimizle birlikte çalışmalarımızı hızlandıracağız. Rutin süreçlerin dışında burada daha hızlı nasıl çalışma yapabiliriz hocalarımızla bunun planlamasını yapıyoruz. Bu süreçte Vakıflar Genel Müdürlüğü, İl Özel İdaremiz ve belediyelerimiz en önemli paydaşlarımız olacak” dedi.

Medresenin ayağa kaldırılması için öncülük edeceklerinin altınız çizen Dağlı, “Burası ülkemiz için önemli, kadim medeniyetimiz için önemli. Kadim medeniyetimizin bir eseri. Burayı hep birlikte ayağa kaldıracağız. Kalehisar Medresesi, açık avlulu, iki eyvanlı tek katlı medreseler grubu içerisine giren yapı bu yönüyle önem taşıyor" diye konuştu.