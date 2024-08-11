Son günlerde gündemden düşmeyen belediyelerin SGK'ya olan prim borçlarıyla ilgili tartışmalar devam ediyor.

ERDOĞAN ‘ÖDEYİN’ TALİMATI VERMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP’li belediyeli kast ederek prim borçlarınızı ödeyin talimatı vermişti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da belediyelerin SGK'ya toplam prim borcunun 96 milyar lirayı bulduğunu belirterek, borcun yüzde 80'inin belediye şirketlerine ait olduğunu söylemişti.

BELEDİYELER BORÇLARINI ÖDEMEKTE ZORLANIYOR

Yıllardır istihdam alanı olarak kullanılan belediyeler borçlarını ödemekte zorlanıyor. Belediyelerin bir bölümü de SGK’ya olan borcunu elindeki emlak ve arsaları satarak ödüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklaması sonrası belediyelere baktığımızda hemen hemen tüm belediyelerin borç batağında olduğunu görüyoruz.

ÇORUM’DAKİ BELEDİYELERİN BORCU MERAK KONUSU OLDU

Söz konusu tartışma gündemde tazeliğini korurken Çorum Belediyesi ve ilçe belediyelerinin de SGK’ya olan borçları da merak konusu oldu.

Edindiğimiz bilgiye göre, Çorum Belediyesi’nin bağlı şirketleri Beltaş, Beltur ve personel şirketi ile SGK’ya 370 milyon civarında borcu var.

ÇORUM BELEDİYESİ’NİN 370 MİLYONA YAKIN BORCU VAR

Çorum Belediyesi, 2019 yılından 2021 yılına kadar biriken SGK borçlarına karşılık 135 milyon lira, 2023 yılında biriken 260 milyon liralık borcunun karşılığında ise gayrimenkul verdiği öğrenilirken mevcut borcunun ise 368 milyon civarında olduğu gelen bilgiler arasında.

İLÇE BELEDİYELERİNİN BORÇLARI

İlçe belediyelerinde ise İYİ Parti’den MHP’ye geçen Sungurlu Belediyesi’nin 115 milyon lira, AK Parti’den MHP’ye geçen Alaca Belediyesi’nin 93 milyon lira, MHP’den AK Parti’ye geçen İskilip Belediyesi’nin 56 milyon lira, 2 dönemdir AK Parti’de olan Ortaköy Belediyesi’nin 43 milyon lira, Uğurludağ, Bayat, Mecitözü, Laçin, Dodurga ve Boğazkale Belediyelerinin ise ortalama 5-6 milyon civarında SGK’ya prim borcu var.

BORÇSUZ BELEDİYE OSMANCIK

2 dönemdir MHP’de olan Osmancık Belediyesi’nin ise SGK’ya borcu olmazken, Düvenci ile Aşdağul Belediyelerinin ise borçlarının 1 milyon liranın altında olduğu öğrenildi.