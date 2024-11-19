İstanbul'dan Çorum'a araç satın almak için giden Furkan Safi, büyük bir dolandırıcılık olayıyla karşılaştı.

Sosyal medyada gördüğü bir ilan üzerine iletişime geçtiği satıcıdan 485 bin TL’ye araç satın alan Safi, İstanbul’a dönüş yolunda yaşadığı sorunlarla şoke oldu.

485 BİN TL ÖDEYİP HAYAL KIRIKLIĞI YAŞADI

Satın aldığı araç için Çorum’a giden Safi, satıcının aracın kusursuz olduğunu, değişeni olmadığını ve kilometresinin yaklaşık 300 binde olduğunu söylediğini belirtti. "Aracı eski araçları yenileyen bir garajdan aldım. Bana her şeyin sorunsuz çalıştığını söylediler. Bu bilgiler doğrultusunda 485 bin TL’ye satın aldım" dedi.

"ARABA SADECE YÜRÜYORMUŞ"

Çorum’dan İstanbul’a dönerken araç arızalar çıkarmaya başladı. Safi, "Ufak bir setten geçince farlar söndü, uzunlar zaten yanmıyordu. Yağmur yağdı, silecekler çalışmadı. Aracın neredeyse hiçbir şeyi çalışmıyor, sadece yürüyormuş" ifadelerini kullandı.

GERİ İADE ETMEK İSTEDİ

Aracı geri vermek için satıcıyla iletişime geçtiğini söyleyen Safi, "Satıcı, '21 yaşında araba alıyorsun, bunlar normal. Kendin yaptıracaksın. Zorla almadın, kendi isteğinle aldın' dedi ve sorumluluk kabul etmedi" diyerek mağduriyetini dile getirdi.

KİLOMETRE GERÇEĞİ ORTAYA ÇIKTI

İstanbul’a döndükten sonra şüphelenen Safi, aracı ekspertize götürdü ve dolandırıldığını öğrendi. Ekspertiz, "Aracın iki parçası değişmiş, kaportasında hasar var ve motor mekanik sorunları bulunuyor. Söylenilen kilometre 319 bin değil, aracın asıl kilometresi 690 bin" açıklamasını yaptı. Bu olay, dolandırıcılık olaylarına bir yenisini daha ekledi.