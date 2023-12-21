Badminton’da 15 Yaş Altı milli takımın Katar ile yapacağı ortak hazırlık kampına ilimizden iki sporcu ve bir antrennör de katılacak. Badminton Federasyonu’ndan yapılan açıklamaya göre 24-31 Aralık tarihleri arasında Ankara Badminton Federasyonu Kamp Eğitim Merkezinde yapılacak olan ortak kampa ilimizden aynı zamanda Badminton İl Temsilcisi Bayram Aydın ile birlikte Çorum Yazıçarşı Gençlikspor kulübünden Ahmet Arda Kaya ve Mehmet Ali Yetişgen de davet edildi.

Bu yıl içerisende gösterdikleri performans ile milli takım kadrosuna dahil olan Ahmet Arda Kaya ve Mehmet Ali Yetişgen geçtiğimiz ay içinde önce Slovakya’da yapılan uluslararası turnuvada ardından da Bulgaristan’da yapılan Balkan Şampiyonasında milli takımda çift erkeklerde üçüncü olarak bronz madalya kazanmışlardı.

Badminton İl Temsilcisi ve Milli Takım Antrenörü Bayram Aydın iki sporcularının milli takımda gösterdikleri performansla gelecek adına umut verdiklerini belirterek bu kampında gelişimlerine büyük katkı yapacağına inandığını söyledi.