Çorum Valisi Zülkif Dağlı, Onkoloji Tanı ve Tedavi Merkezi’ni ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Merkezdeki Nükleer Tıp Polikliniği, Spect Ünitesi, Kemoterapi Bölümü, Radyasyon Onkoloji Kliniği ve Linac Ünitesi'ni gezen Vali Zülkif Dağlı, İl Sağlık Müdür Vekili Dr. Arif Pilgir ve Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Sinan Zehir’den bilgi aldı. Onkoloji merkezindeki hasta ve hasta yakınları ile sohbet eden Dağlı, tedavi gören hastalara geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Onkoloji alanındaki tüm işlemlerin merkezde yapıldığını dile getiren Vali Dağlı, merkezin sadece Çorum’a değil, bölgesindeki illere de hizmet verdiğini söyledi.

Vali Dağlı, Onkoloji Tanı ve Tedavi Merkezi’nin hasta kabulüne başlamasıyla birlikte Çorum’dan büyükşehirlere yapılan hasta sevklerinin de önüne geçildiğini belirtti.