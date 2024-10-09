Bir dizi ziyaret için Çorum’a gelen Büyük Birlik Partisi Genel Başkan Yardımcısı hemşehrimiz Fehmi Güney, parti binasında ülke gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Son günlerde yaşanan kadın cinayetlerine dikkat çeken Güney, savunmasız insanlara kıyanların idam cezası alması gerektiğini belirterek; “İdam cezası bugünün Türkiye'si için bir mecburiyettir ve idam cezası geri gelmelidir.” dedi

‘MİLLETİMİZİ KORUMAK İÇİN NE GEREKİYORSA YAPACAĞIZ’

TBMM’nin bu husustaki anayasa değişikliği teklifini mutlaka ve ivedilikle hayata geçirmesi gerektiğini kaydeden Güney; “Bir suçu engelleyemiyorsaniz, yapmanız gereken ilk iş, o suça dair cezaları gözden geçirmektir dedik. Devlet, eğer çocuklarını koruyamıyorsa devletin kutsallığına dair söylenen her söz anlamını kaybeder dedik. Hukukun en önemli fonksiyonu, geçerli olduğu toplumu korumasıdır dedik. Defalarca cari olan infaz sisteminin değişmesi gerektiğini, adli kontrol şartıyla serbest bırakma uygulamalarının yeni suçların önünü açtığını, mahkemelerde uygulanan iyi hal indirimlerinin, o mahkemelere duyulan güveni yerle bir ettiğini, işlenen çok sayıda suç için o suçların yasalarda belirlenen cezalarının yeterli olmadığını, ağır suçlardaki kısa infaz sürelerinin ve şartlı tahliyelerin, suçun mağdurları başta olmak üzere, milletimizin tümünde adalet duygusunu sarstığını, yeni suçlara zemin hazırladığını defalarca söyledik. Hukuk sistemimizde, tahliyesiz müebbet hapis cezasının bulunmamasının hiçbir haklı gerekçesi ve izahı yoktur. İdam cezası bugünün Türkiye'si için bir mecburiyettir ve idam cezası geri gelmelidir. Maalesef, bu konuları ilk kez ve sadece dile getiren biz olduk. Anlamayanlara, anlamak istemeyenlere bir kez daha söylüyorum: Tek bir derdimiz var: Milletimizi korumak. Bu, ancak sağlam bir hukuk sistemi ve bunun doğru işletilmesi ile mümkün olabilir. Milletimizi korumak için ne gerekiyorsa yapacağız.” ifadelerini kullandı

‘BUGÜN SEÇİM OLSA OY ORANIMIZ YÜZDE 2.3’

Konuşmasında yerel seçim sonuçlarını da değerlendiren Güney, bir araştırma şirketinin yaptığı araştırmaya göre Türkiye’de bugün seçim olsa Büyük Birlik Partisi’nin oy oranının yüzde 2.3 olduğunu belirten Güney;

“ORC araştırma şirketinin en son yaptığı ankette partimizin oy oranı % 2.3 çıkmıştır. Vatandaşlarımızın bize olan güveni ve teveccühü artmaktadır. Bir siyasi parti olarak ülkemizdeki ve dünyadaki gelişmeleri ciddiyetle takip ediyoruz. Maalesef bölgemizde ve dünyada, yaşanan savaşlar belirleyici durumda. Bu durumun başta ekonomi olmak üzere ülkemize de önemli yansımaları oluyor. Her siyasi parti, yaşananları doğru bir şekilde analiz ederken, oluşan yeni şartlara göre çözümler üretmek zorunda. İyi bir kadromuz var. Hem dünyadaki ve bölgemizdeki durum, hem ülkemiz, hem de partimizin gelişmesiyle ilgili yoğun bir çalışma içindeyiz. Bizce yeterli değil ama yükselişte olmamız önemli.” şeklinde konuştu

Büyük Birlik Partisi’nin milletin binlerce yıllık var olma mücadelesine ve milleti geleceğe güvenle, huzurla, hür ve müreffeh bir şekilde taşıma ülküsüne kendini adamış bir kadronun siyasi organizasyonu olduğunu dile getiren Güney; “Büyük Birlik Partisi'nde herkes, bu ideallerin, yaşama gayemiz olan inançlarımızın, Muhsin Yazıcıoğlu'nun emanetini taşıdığımız gerçeğinin sorumluluğuyla hareket eder. Yerel yönetimlerde de elimizden gelenin en iyisini yapacak, bir sonraki seçimlerde Vatandaşımızdan daha büyük bir desteğin ve daha önemli hizmetlerin zeminini hazırlayacağız. Bunun için "Birlikte Kazanacak ve Birlikte Yöneteceğiz" vaadimize sonuna kadar sahip çıkacak ve vatandaşlarımızın taleplerini önceleyeceğiz. Yerel Seçim Beyannamemizde dile getirdiğimiz, kadınlarımıza yönelik, gençlerimize yönelik, yaşlılarımıza yönelik, çocuklarımıza yönelik vaatlerimizi bir bir yerine getireceğiz. Sosyal Belediyeciliği önceleyecek ancak altyapı ve üst yapıyı da ihmal etmeyeceğiz. Güvenli şehirler oluşturmak önceliğimiz olacaktır. Büyük Birlik Partisi yönetiminde olan belediyelerde 1 kişi dahi aç yatmayacak sokakta kalmayacaktır. Önceliğimiz bu olacaktır.” diye konuştu

3-4 yıl seçim olmayacağını ve bu süreci teşkilatları güçlendirerek seçmene daha güçlü bir şekilde ulaşmak için değerlendireceklerini aktaran Güney; “Büyük Birlik Partisi, mecliste bu dönem temsil edilmese de Türk siyasetinin önemli ve kalıcı unsurlarından biri. Bu gerçeği yerel seçimlerde bir kez daha gördük. Anketlerdeki yükselişi de bu kapsamda yorumlayabiliriz. Seçimlere de yarın olacak gibi hazırlanmalıyız ve hazırlıklıyız.” dedi

Fehmi Güney ile birlikte Çorum’a gelen Büyük Birlik Partisi Genel Başkan Yardımcısı Nihat Gürbüz ise; “Parti olarak Çorum ve bölgede büyüyen bir partiyiz. Gerek üye sayımızın artması gerekse partimize olan güvenin arttığını görüyoruz. Teşkilatımızın çabaları ve gayretleri ile daha da yukarı çıkacağız. Sayın genel başkanımızın Çorum ile ilgili gelen her türlü talebi karşılamak için çaba göstermektedir.” şeklinde konuştu

‘SEÇİM BÖLGESİNDE PARTİMİZ ÜÇÜNCÜ OLDU’

BBP İl Başkanı Özkan Yadım ise konuşmasında teşkilat çalışmalarından bahsederek, yerel seçimlerde iyi bir sonuç aldıklarını açıkladı.

Çorum’da Cumhur İttifakı içinde yer alarak Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın’ın seçilmesinde önemli rol aldıklarını belirten Yandım; “Partimiz girmiş olduğu seçim bölgelerinde üçüncü parti olarak seçimden çıkmıştır. İl Genel Meclisi oylarımızda yüzde 350 oranında artış yaşanmıştır. Teşkilatımızı güçlendirme çalışmalarımıza devam edeceğiz.” ifadelerine yer verdi.