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Çorumgaz yöneticileri, 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle İl Milli Eğitim Müdürü Abdullah Kodek’i ziyaret etti.

Çorumgaz Müşteri Deneyimi, Satış & Pazarlama Müdürü Serhat Gökhan Canbolat, Etüt Proje & Coğrafi Bilgi Sistemleri Birim Yöneticisi Halil İbrahim Uzun, Stratejik Planlama& Bütçe ve Raporlama Birim Yöneticisi Selcen Canbolat, İnsan Kaynakları Birim Yöneticisi Gündür, Müşteri Deneyimi, Satış & Pazarlama Yöneticisi Gülşah Recber ve Finans Yöneticisi Mehmet Kurt ile birlikte İl Milli Eğitim Müdürü Abdullah Kodek'i ziyaret ederek, günlerini kutladı.

Çorumgaz Müşteri Deneyimi, Satış & Pazarlama Müdürü Serhat Gökhan Canbolat, öğretmenlerin varlıkları ile hayata değer kattığını, çocukların hayallerini gerçekleştirmelerinde rol model olduklarını ve özverileri ile toplumu şekillendirdiklerini belirterek, yaptıkları hizmetler için şükranlarını sunmak amacıyla Abdullah Kodek'i ziyaret ettiklerini aktardı.

Kodek ise yarınlarımız çocuklar için yoğun çaba sarf eden çalışma arkadaşları ile iyi bir ekip olduklarını, işbirliği içerisinde önemli işlere imza attıklarını söyledi.

Çorum ve bölgede yaptıkları kaliteli hizmetlerden dolayı Çorumgaz A.Ş.’yi yakından takip ettiklerini ifade eden Kodek, yönetici ve çalışanlarına teşekkür etti.