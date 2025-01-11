Çorum Masa Tenisi alt yapısından yetişen Şimşek kardeşlerin üçü birden milli takıma çağrıldı.

Çorum’da masa tenisi sporuna başlayan ve alt yaş kategorilerindeki başarıları ile dikkat çeken Yiğit Furkan Şimşek Balıkesir kulübü adına sürdürdüğü çalışmaları sonucunda geçtiğimiz ay içinde yapılan 'Gençler En İyiler' yarışmasında 7 galibiyet ve 5 mağlubiyet alarak 6. olarak milli takım kampına davet edildi.

İkiz kız dardeşler Aybüke Banu Şimşek ve Asuda Tuba Şimşek ise ilimizde iki kulüpte forma giydikten sonra bu sezon başında İstanbul Büyükşehir Belediyespor kulübüne transfer oldular.

İkiz kız kardeşler En iyi 16’lar müsabakalarında Aybüke Banu 13 maçta 11 galibiyet ve iki mağlubiyet ile ikinci olurken Asude Tuba ise 10 galibiyet üç mağlubiyet alarak üçüncü oldu.

Şimşek kardeşler 26 Ocak ile 1 Şubat tarihleri arasında Ankara’da yapılacak genç milli takımında yer alacaklar.