İzmir’in Karşıyaka İlçesi Yamanlar Dağı’nda meydana gelen ve geniş bir alana yayılan yangında Çorumlu ailenin evi tamamen yandı.

AĞIR YARALANDI

Yangında ağır yaralanan Çorumlu hemşehrimiz Yakup Karaca, hastanede yoğun bakımda tedavi görüyor.

EV KÜLE DÖNDÜ

Çorum Merkez Mollahasan Köyü nüfusuna kayıtlı olup, İzmir’de ikamet eden Yakup Karaca ve eşi Zakine (Bolat) Karaca’nın evi tamamen yanarak kül oldu.

YOĞUN BAKIMDA

Ev sahibi Yakup Karaca, yangın sırasında ağır yaralandı. Yakup Karaca’nın hastanede yoğun bakımda tedavisi sürüyor.