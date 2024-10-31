1973 model Renault 12 TL, organizasyon sektöründe tanınan Zeus Event Grup Direktörü Nadir Uzun'un pilotluğunda ve turizmci Item Travel Yönetici Ortağı Ayşe Şule Uzun'un copilotluğunda ralliye katıldı.

DEDEN KALMA ARAÇ

Aile geçmişine derin bir bağlılık taşıyan bu otomobil, Ayşe Şule Uzun’un dedesi, Osmancık eşrafından öğretmen Rahmi Bey tarafından ailenin ilk aracı olarak satın alınmıştı. Geçmişiyle bugünü birleştiren bu araç, sadece bir otomobil değil; ailenin geçmişine ve değerlerine ışık tutan bir anı olarak varlığını sürdürüyor.

2024 Cumhuriyet Rallisi, 25-27 Ekim tarihlerinde gerçekleştirildi. 47 klasik otomobilin katıldığı bu özel etkinlikte, Türkiye’nin ikonik modellerinden biri olan 1973 model Renault 12, hem yarışta hem de geçmişinde taşıdığı değerlerle dikkatleri üzerine çekti.

2024 Cumhuriyet Rallisi, 25-27 Ekim tarihlerinde gerçekleştirildi.

47 klasik otomobilin katıldığı bu özel etkinlikte, Türkiye’nin ikonik modellerinden biri olan 1973 model Renault 12, hem yarışta hem de geçmişinde taşıdığı değerlerle dikkatleri üzerine çekti.

Klasik otomobillerin Türkiye'deki en sevilen temsilcilerinden biri olan Renault 12, Cumhuriyet Rallisi’nde yalnızca bir yarış aracı değil, aynı zamanda tarihi bir mirasın taşıyıcısı olarak da ön plana çıktı. Bu özel model, katıldığı yarışla birlikte geçmişine ve aile bağlarına dair derin bir hikâye sunuyor.

25-27 Ekim 2024 tarihlerinde gerçekleşen Cumhuriyet Rallisi, Türkiye’nin dört bir yanından gelen klasik otomobillerin buluşma noktası oldu.

Klasik Otomobil Kulübü’nün düzenlediği bu etkinlik, 47 klasik aracın yarıştığı bir şölen haline dönüştü. Ancak bu yıl ralliye katılan tek Renault modeli, yalnızca bir araç olmanın ötesinde, unutulmaz bir hikâye anlatıyor.

Klasik otomobil Renault 12 yeniden yollarda

Cumhuriyet Rallisi boyunca, Renault 12'nin direksiyonunda yer alan Nadir Uzun, eşinin dedesinin anısını yaşatarak, bu klasik otomobili yeniden yollara çıkardı. Ralli, sadece hız ve performans değil, aynı zamanda ailenin tarihiyle buluşma anıydı. Uzun, “Bu aracı sürmek, dedemizin anısını yaşatmak demek. Onunla birlikte bu yolculuğu paylaşmak benim için çok özel,” dedi.

Renault 12, geçmişle bugünü birleştiren yolculukta

Ralli süresince, katılımcılar hem hız hem de dayanıklılık mücadelesi verirken, Renault 12, yavaş ama kararlı adımlarla parkuru tamamladı. Uzun, “Renault 12, her zaman güvenilir ve sadık bir arkadaş oldu. Bu yarışta onu sürmekle, sadece bir yarışı değil, ailemle olan bağlarımı da daha güçlü hissettirdi.” diyerek düşüncelerini paylaştı.

Cumhuriyet Rallisi, sadece otomobil tutkunları için değil, aynı zamanda geçmişle bugünü birleştiren bir yolculuk olarak da değerlendiriliyor. Renault 12, bu anlamda hem yarışın hem de ailenin simgesi haline geldi. Yarışın sonunda, bu ikonik model, katıldığı tüm etkinlikler gibi geçmişe duyulan özlemi ve aile bağlarını simgeleyen bir hikâye bıraktı.

Her araç bir hikâye taşır

Klasik otomobil tutkunları ve Renault hayranları için bir dönüm noktası olan bu etkinlik, yalnızca hızla değil, aynı zamanda geçmişe bir yolculukla da dikkat çekiyor. Renault 12, Cumhuriyet Rallisi’nde bir kez daha gösterdi ki, her araç bir hikâye taşır ve bu hikâye, onu sürenlerin kalbinde sonsuza kadar yaşayacaktır.