Çorumlu bürokratlardan Türkiye Büyük Millet Meclisi(TBMM) Halkla İlişkiler Başkanlığı Başkan Yardımcısı Halil Köse hayatını kaybetti.

Türkiye Büyük Millet Meclisinde Özel Kalem Müdürlüğü ve son olarak Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı Başkan Yardımcısı olarak görev yapan Hemşerimiz Halil Köse, bugün geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.

Halil Köse’nin cenazesi, yarın Uğurludağ İlçesi Merkez Camii’nde öğle namazına müteakiben kılınacak cenaze namazının ardından Uğurludağ İlçe Mezarlığı’nda toprağa verilecek.