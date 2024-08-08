U 17 Dünya Güreş Şampiyonasında Çorum’dan ikinci milli mayoyu giyecek olan isim Eren Yalçın oldu.

Çorum Milli Eğitimspor kulübü güreşcisi Eren Yalçın geçtiğimiz aylarda ilk kez milli mayo ile çıktığı Avrupa Şampiyonasında finalde kaybederek ikinci olarak gülüş madalya kazanmıştı.

Eren Yalçın bu başarısının ardından Ankara Elmadağ’da yapılan milli takım kampındaki seçmelerde başarılı olarak Dünya Şampiyonasında milli mayoşu giymeye hak kazandı.

Yalçın 19-25 Ağustos tarihleri arasında Ürdün’ün başkenti Amman’da yapılacak olan U 17 Dünya Serbest Güreş Şampiyonasında milli mayoyu giyecek.

Aynı şampiyonada Belediye İskilipspor kulübü milli güreşcisi Özdenur Özmez de milli mayoyu giyecek.