Çorum'da Sanayi Sitesi'nde medikal ve ilaç sektöründe hizmet veren Alin Biyoteknoloji firması, Samsunspor ile sponsorluk anlaşması imzaladı.

Samsunspor Kulübü, yerli ve milli firmalarla iş birliğini güçlendirme çalışmaları kapsamında Çorum'da üretim yapan Alin Biyoteknoloji firması ile sponsorluk anlaşmasına imza attı.

Bu anlaşma kapsamında takımın vitamin ve mineral takviyesi Alin Biyoteknoloji firmasının Camrusepa markası tarafından sağlanacak.

Samsunspor Nuri Asan Tesisleri’nde düzenlenen imza törenine Başkan Vekili Veysel Bilen, Operasyon Direktörü ve İcra Kurulu Üyesi Soner Soykan, Alin Biyoteknoloji Yönetim Kurulu Başkanı Volkan Bayır, yönetim kurulu üyeleri ve Samsunspor Futbol Kulübü A.Ş. Satış ve Operasyon Müdürü Tuğba Kocaeli katıldı.

Başkan Vekili Veysel Bilen, törende yaptığı konuşmada, "Samsunspor Futbol Kulübü olarak, sponsorluk anlaşmalarına açık olmakla birlikte, özellikle yerli ve milli firmalarla gerçekleştirdiğimiz iş birlikleri bizi çok daha mutlu etmektedir. Bugün bunun güzel bir örneğini daha hep birlikte hayata geçiriyoruz.

Alin Biyoteknoloji firması, Çorum merkezli olmasına rağmen gönlü Samsun’da ve Samsunspor’da olan, bizimle yol yürümekten mutluluk duyduğunu ifade eden bir firma. Biz de bu yolculuğa çıkarken aynı mutluluğu paylaştığımızı kendilerine ilettik. Ümit ediyorum ki bu bir başlangıç olur. Önümüzdeki yıllarda hem Alinbiotech firması büyüyüp gelişirken hem de Samsunspor olarak takımımızı Avrupa’ya taşıdıkça yerli ve milli bir firmamızla birlikte Avrupa’da boy gösterme şansını yakalarız.

Bu anlaşmayla kulübümüzün tüm vitamin ve mineral ihtiyacı Alin Biyoteknoloji firmasının Camrusepa markası tarafından karşılanacaktır. Bu sponsorluk anlaşmasının her iki taraf için de hayırlı olmasını diliyorum. Başta Sayın Volkan Bayır olmak üzere, emeği geçen tüm ekiplere ve bu süreci yöneten arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. İnşallah bu sözleşme bize de uğurlu gelir; oyuncularımız ve çalışanlarımız aldıkları destekle çok daha iyi performans sergiler ve sezon sonunda hedeflediğimiz başarıyı yakalarız" diye konuştu.

Memleketimiz Çorum olsa da Samsunspor’u yakından takip ediyoruz

Alin Biyoteknoloji Yönetim Kurulu Başkanı Volkan Bayır ise, "Samsunspor’a sponsor olduğumuz için çok mutluyuz. Alinbiotech olarak memleketimiz Çorum olsa da çocukluğumuzdan beri Samsunspor’u yakından takip ediyoruz. Bu yıl elde edilen başarılar bizi daha da gururlandırdı. Bu gururla birlikte, yönetim kurulu olarak Samsunspor’a nasıl katkı sağlayabileceğimizi düşündük ve bu adımı attık. Bu fırsatı bize verdikleri için teşekkür ediyorum. İnşallah hep birlikte daha iyi yerlere geleceğiz" ifadelerini kullandı.

Operasyon Direktörü ve İcra Kurulu Üyesi Soner Soykan da, "Komşu şehirden çıkan ve Avrupa’da önemli başarılara ulaşmış yerli bir firmayla bu iş birliğini yapmaktan mutluluk duyuyoruz. Dilerim bu anlaşma, uzun yıllar sürecek bir ortaklığın başlangıcı olur. Her iki taraf için de hayırlı olsun" dedi.