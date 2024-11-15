9 gün önce Amasya’da geçirdiği trafik kazası sonucu ağır yaralanan Çorumlu genç, 9 gün süren yaşam savaşını kaybetti.
Amasya'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu ağaca çarpmış, otomobildeki iki kişi yaşamını yitirmişti.
Kazada Çorumlu Emir S.K ise ağır yaralanmıştı.
9 gündür hastanede yaşam savaşı veren Emir S.K doktorların bütün müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayata gözlerini yumdu.
Merhumun cenazesi bugün Cuma namazına müteakip Akşemseddin Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Çiftlik Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Editör: Fatih Battar