Çorumlu genç, Almanya'da Bad Honnef belediye başkanlığına aday oldu.

2001 doğumlu Bünyamin Yılmaz. Almanya’nın en genç belediye başkan adaylarından biri oldu.

Alaca'nın Küçükdona köyünden olan Bünyamin Yılmaz, köklerini ve kültürünü büyük bir gururla taşıdığını belirterek Çorum'daki hemşerilerine selamlarını iletti.

Çorum gibi kültürünün güçlü olduğu bir şehirden destek almanın kendisi için büyük önem taşıdığını kaydeden Yılmaz, "Bu yolda sizlerin dayanışması ve memleketimizin kültürünün ruhunu yanımda hissederek memleketime hizmet etmek istiyorum. Bad Honnef’te gençlerimiz için yeni fırsatlar yaratmayı, eğitim ve güvenliği güçlendirmeyi und tüm nesiller için kucaklayıcı bir ortam sağlamayı hedefliyorum. Kültürümüzü yüreğimde taşıyarak Türkiye ve Almanya arasında bir köprü kurmak istiyorum." dedi.