Samsun’un İncesu Yalı Mahallesi’ndeki bir plajda kamp yapan beş arkadaştan biri olan 19 yaşındaki Çorumlu Metehan Gümüş, sabah erken saatlerde denize girdikten sonra kayboldu.

Arkadaşları onu bulamayınca durumu hemen yetkililere bildirdi. Sahil Güvenlik, dalgıç polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi.

Gümüş, bilinci kapalı halde denizden çıkarıldı ve hastaneye kaldırıldı, ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Gencin ölümü, arkadaşlarını ve ailesini derin bir üzüntüye boğdu.