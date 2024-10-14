Ankara Sincan ilçesinde aracını park etmek isteyen Çorumlu Sefa Çelik (24), bir çocuğun ayağının üzerinden geçtikten sonra çocuğun yakınlarıyla çıkan kavgada kalbinden bıçaklanarak hayatını kaybetti.

Ankara'daki olay akşam saatlerinde Sincan ilçesi Atatürk Mahallesi Ankara Caddesi'nde meydana geldi.

Otomobilini park etmek için kaldırıma yanaşan Çorumlu Sefa Çelik yol kenarındaki çocuğu fark etmeyerek ayağının üstünden geçti.

BIÇAĞI SÜRÜCÜNÜN ELİNDEN ALIP BIÇAKLADILAR

Sürücü Sefa Çelik ile olay yerine gelen çocuğun akrabaları arasında tartışmaya çıktı.

Tartıştığı kalabalık grubun üzerine bıçakla giden Sefa Çelik'in elindeki bıçağı alan çocuğun yakınları, otomobil sürücüsünü kalbinden ağır yaraladı.

Olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırılan Sefa Çelik yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri 6 kişiyi gözaltına aldı.

AKPINAR KÖYÜNDE TOPRAĞA VERİLECEK

Çorumlu gencin cenazesi bugün ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazından sonra İskilip'in Akpınar köyünde toprağa verilecek.