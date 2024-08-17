TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali’nde Çorum’u temsil eden Şehit Emin Güner Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 391 takım arasından 4'üncü olarak finallere katılmaya hak kazandı.

Hız yarışmasında Şehit Emin Güner Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin Çorum GM Industr 5.00 Takımı Türkiye dördüncüsü oldu.

8 öğrenci, 2 öğretmenden oluşan Çorum GM Industr 5.00 Takımı Antalya Anfaş Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi’nde 5- 8 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek yarışma finallerinde Çorum'u temsil edecek.