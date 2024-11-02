Voleybol Klasman Hakemleri Hüseyin Kamber ve Hasan Olgun’a Erkekler 1. lig maçında görev.

Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 5 Kasım salı günü Şiran Spor Salonunda saat 16’da başlayacak Ünsal Group Şiran Akademi ile Niksar Belediyespor arıasındaki maçı Hüseyin Kamber yönetecek yardımcılığını ise Hasan Olgun yapacak. Maçta gözlemci olarak ise Gümüşhane’den Kemal Emiroğlu yapacak.

Ligde yedinci hafta maçları sonunda Şiran Akademi takımı 7 maçta 8 puanla dokuzuncu sırada bulunurken Niksar Belediyespor ise altı maçta 6 puanla 10. sırada bulunuyor.