Dünya Gazetesi'nde yer alan habere göre, hızlı yükselen konut fiyatları ve dövizle kira beklentisi Türkleri yurt dışında ev sahibi yapıyor.

Haberde, İstanbul başta olmak üze­re Çorum, Bursa, şe­hirlerden iş insanlarının ve beyaz yakalıların, yurt dışından konut talebi yüzde 50 artış gös­terdiği belirtildi.

En fazla Dubai, KKTC, Miami, Yunanistan ve Londra’nın ilgi gördüğünü söyleyen Vartur Real Estate CEO’su Şerif Nadi Varlı, geçen yıl yerlilerin 2.1 milyar dolarlık alım yaptığını belirterek, “Bu yılın sonunda 3 milyar doları bulur” dedi.

Konut fiyatlarının hız­lı yükselişle Avrupa’y­la yarışır hale gelmesi ve dövizle kira geliri talebinin artması Türk konut alıcıları­nı yurt dışında ev sahibi yapı­yor.

İstanbul başta olmak üze­re Bursa, Çorum gibi çeşitli şe­hirlerden de iş insanlarının ve beyaz yakalıların, yurt dışından konut talebi yüzde 50 artış gös­terdi.

Türk vatan­daşları en fazla Dubai, KKTC, Mi­ami, Londra ve Yu­nanistan’dan alım yapıyor. Talepte ciddi artış göz­lendiğine dik­kati çeken Var­tur Real Estate CEO’su Şerif Na­di Varlı, “Bu yıl sa­tışlarda yüzde 50 ar­tış var” dedi. Türklerin yurt dışında konut yatırı­mı, en çok tercih edilen ülkeler ve tercih nedenlerini Şerif Na­di Varlı ile konuştuk.

“Çok rahat geçen yılki tutar aşılır”

Türkiye’de ikamet eden vatandaşların, dünya gene­linde gayrimenkul alımının bu kadar fazla olmasının bir ilk olduğuna işaret eden Şerif Varlı, “Bu yıl satışlardan ciddi bir artış var ve bu ilgi artarak devam edi­yor. Geçen yıl yurt dışın­dan 2 milyar dolarlık alım yapıldı. Bu yıl çok rahat bir şekilde 3 mil­yar dolara çıkacağını düşünü­yorum. 2025'te de bu rakamın daha da fazla olacağına inanı­yorum” değerlendirmesinde bulundu.

“Dubai yüzde 50 artışla ilk sırada”

Bu yıl yurt dışından konut yatırımında yüzde 50 artış ol­duğuna işaret eden Varlı, en fazla ilginin, yüzde 50’den fazla artışla Dubai’ye geldi­ğini söyledi. Varlı, sözlerini şöyle sürdürdü: “Daha fazla Türk, Dubai’den gayrimenkul almak istiyor. İkinci sırada Kıbrıs var. Orada iş yapan in­sanlardan aldığımız görüşler, Kıbrıs’ta satışların iyi gittiği yönünde. Üçüncü Miami, dör­düncü sırada Londra var.

Mi­ami’ye de talep, geçen yıla gö­re yüzde 20 artmış durumda. Yurt dışından konut talebinde bu yıl yüzde 50 artış var. 2022 yılında çok daha azdı. Bir elin parmağını geçmeyecek sayı­lardaydı. Türk vatandaşları­nın, yurt dışından gayrimen­kul alımlarını, 2022’de bu ka­dar çok görmüyorduk. Ancak ciddi artış 2023 yılında başla­dı. 2024 yılında da herkes öğ­rendi ve yurt dışından gayri­menkul sahibi olmak istiyor. Böylelikle insanlar dövizle ki­ra geliri elde ediyor.”

“Dövizle yıllık yüzde 7-8 kira geliri var”

Türk vatandaşların son bir yıldır, hiç olmadığı kadar kendi ülkesi dışında gayri­menkule yatırım yaptığına işaret eden Varlı, “Yani in­sanlar artık komşularından, arkadaşlarından duyarak yatırım yapmak istiyorlar. Yatırım yapılan başlıca des­tinasyonlar, Dubai, Miami, Londra, Kıbrıs, Yunanistan.

Yıllık 7-8 dolar bazlı kira ge­tirisi ve bu kira gelirlerine vergi ödenmemesi, proje­lerden yapılan yatırımlara hem esnek ödeme kolaylığı, hem de ödemelerin devlet güvencesindeki yatırım he­saplarında olması Duba­i’de konut yatırımın öne çıkartıyor. Dubai’de sadece Türkler de­ğil, 200 ülkeden ko­nut yatırımcısı var. İngiltere, Hin­distan, Ka­nada en önem­li yatı­rımcılar arasında. Talebin, ar­za oranla burada daha yüksek olduğu­nu görüyoruz.”

İş insanları vardı, şimdi 24-25 yaş da alıcı kitlesi

Yatırımcı kitlesinin de değiştiğine işaret eden Varlı, 20’li yaşlardaki gençleri de görmeye başladıklarını söyledi. Varlı, sözlerini şöyle sürdürdü: “İlk başlarda iş insanları geliyordu yatırımcı olarak. Onlar yine geliyor ancak, son dönemde beyaz yakalıları da yatırımcı kitlesi olarak görmeye başladık. Hatta orta gelir grubu diyeceğimiz bir kitle de var.

Bir şirkette çalışıp, İstanbul’da dairesi olan ve o dairesini satıp, onun parasıyla yurt dışından gayrimenkul almak isteyen küçük yatırımcı da yatırıma girmeye başladı. Hatta 24-25 yaşlarında internetten online eğitim satarak, aylık 1.000- 1.500 dolar taksit ödeyerek gayrimenkul sahibi olmak için yatırım yapanları da görmeye başladık.”

Hemen her gün bir işlem oluyor

Yatırımcıları en çok nelerin cezbettiği konusunda Şerif Varlı, şu bilgileri verdi: “Döviz tabanlı bir birikim yapma isteği cezbediyor. Satılan gayrimenkulün dövize endeksle alınıp satılması, dövizle kira geliri elde etmek ve vergi avantajı, en temel tercih nedenlerinden. Yani, sattığında gelir elde ettiğinde, bir değer artış vergisinin olmaması, kiraladığında, kiradan bir gelir vergisi ödememesi avantajlı hale getiriyor. O nedenle ilgi fazla. Hemen her gün bir işlem oluyor. Ben şu an ofiste bir tane daire satıp çıktım” dedi.

“4-5 yıl taksitli projelere girmek istiyorlar”

Türk yatırımcılardan gelen taleplerin de olduğuna işaret eden Şerif Varlı, bu talepleri şöyle özetledi: “Kolay ödeme yapabilecekleri, 4-5 yıl taksitle projelere girmek istiyorlar. Teslim esnasında değer artışı görmek ve bununla birlikte iyi bir kira geliri istiyorlar. Türk alıcıları, dövizle kira getirisi çok cezbediyor. Şehirde, 150 bin dolardan başlayan fiyatlar ve aylık yüzde 20’yle 30 bin dolar gibi peşinatla konut yatırımı mümkün. Konut fiyatları yaklaşık 150 bin ile 250 bin dolardan başlıyor, 200 milyon dolara kadar yükseliyor.”