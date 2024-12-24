Çorum'un tanınmış iş insanlarından Mustafa Bektaş, HUBUDER Yönetim Kurulu'na seçildi.

Bek Tarım firmasının ortağı ve TOBB Çorum Eski Genç Girişimciler Kurulu Başkanı olan Bektaş, yeni göreviyle ulusal ve uluslararası projelere imza atmayı planlıyor.

Çorum’un önde gelen iş insanlarından, Bek Tarım firması ortağı ve TOBB Çorum Eski Genç Girişimciler Kurulu Başkanı Mustafa Bektaş, Hububat Tedarikçileri Derneği (HUBUDER) Yönetim Kurulu Üyeliğine seçildi. İstanbul merkezli derneğin genel kurul toplantısında Yönetim Kurulu’na girme başarısı gösteren Bektaş, bu görevle Çorum’un tarım sektöründeki temsilini güçlendirdi.