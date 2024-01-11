10 Ocak İdareciler Günü kapsamında Türk İdareciler Derneği tarafından belirlenen yılın başarılı mülki idare amirlerine ödüllerini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan verdi.

10 OCAK İDARECİLER GÜNÜ

Başkanlığını Saffet Arıkan Bedük’ün yaptığı Türk İdareciler Derneği’nin belirlediği ve geleneksel olarak 10 Ocak İdareciler Günü’nde takdim edilen, yılın başarılı mülki idare amirlerine ödülleri Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde verildi.

İÇİŞLERİ BAKANI VE 81 İL VALİSİ KATILDI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 81 il valisi ve protokolün katılımıyla düzenlenen İdareciler Günü programında Cumhurbaşkanı Erdoğan, başarılı mülki idare amirlerine plaket ve belgelerini bizzat vererek tebrik etti. Erdoğan, tüm mülki idare amirlerinin İdareciler Günü’nü de kutladı.

DİYARBAKIR YENİŞEHİR KAYMAKAMI

Diyarbakır Yenişehir Kaymakamı hemşehrimiz Murat Beşikçi'ye, Vali Dr. Mehmet Vecdi Gönül Güvenlik Hizmet Ödülü verildi. Kaymakam Beşikçi ödülünü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden aldı.