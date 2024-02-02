Antalya’da yapılan Türkiye Kick Boks Şampiyonası’nda Çorumlu sporcular bir gümüş üç bronz madalya kazandılar.

22-29 Ocak tarihlerinde Antalya’da yapılan ve rekor katılım olan Türkiye Şampiyonasında yaklaşık yedi bin sporcu mücadele etti.

10 ring ve 14 tatami kurularak yapılan Türkiye Şampiyonası bugüne kadar en fazla katılımın olduğu şampiyona olarak tarihe geçti.

Çorum kafilesi İl Temsilcisi Aydın Fırat başkanlığında antrenörler Hasan Çalışkan ve Sinan Duman yönetiminde çıktığı milli takım seçmesi niteleğindeki müsabakalarda Çorum Birlikspor kulübünden Satınur Çöl bayanlar 60 kilo Point Fight branşında final maçında kaybederek ikinci oldu ve gümüş madalyanın sahibi oldu.

Satınur Çöl ayrıca Light Contack kategorisinde ise üçüncü olarak şampiyonayı iki madalya ile tamamladı.

Baharspor kulbünden Ege Zerin 94 kilo genç erkekler Pointg Fight, İl Özel İdarespor kulübünden Mert Yıldırım da genç erkekler light contack 79 kiloda üçüncü olarak bronz madalya kazanın sporcular oldular.

İl Temsilcisi Aydın Fırat milli takım seçmesi niteliğindeki bu büyük şampiyonada sporcuların kazandığı madalyaların gurur verici olduğunu belirterek kendilerine her zaman destek veren Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Çağlar’a teşekkür etti.