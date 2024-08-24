Çorumlu milli güreşci ve milli takım antrenörü Tevfik Odabaşı Güreş Federasyonu Başkanlığına adaylığını açıkladı.

1981 Çorum doğumlu Tevfik Odabaşı Çorum Adil Candemir Güreş Eğitim Merkezinde güreşe başladı ve burda ulusal ve uluslararası bir çok müsabakalara milli mayoyu giydi.

2004 yılında Avrupa Şampiyonu olan Tevfik Odabaşı faal sporculuk hayatını noktaladıktan sonra antrenar olarak güreşe hizmet etmeye devam etti.

Tevfik Odabaşı dün TSYD Ankara Gençlik Parkı Tesisleri içinde bulunan toplantı sanonunda düzenlediği basın toplatsı ile Güreş Federasyonu Başkanlığına adaylığını açıkladı.