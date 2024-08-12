Hatay AFAD İl Müdürü hemşehrimiz Ali İhsan Körpeş Konya AFAD İl Müdürlüğü görevine getirildi.

Konya İl Afet ve Acil Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "İl Müdürü olarak atanan Ali İhsan KÖRPEŞ müdürümüz 05.08.2024 tarihinde görevine başlamıştır. Yeni görevinde Konya AFAD ailesi olarak başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

ALİ İHSAN KÖRPEŞ KİMDİR?

Ali İhsan Körpeş, 1980 yılında Çorum'un İskilip ilçesinde doğdu ve ilk ve orta öğrenimini aynı ilçede tamamladı. Daha sonra Laboratuvar Önlisans Programı ve İktisat Fakültesi Çalışma Ekonomisi-Endüstriyel İlişkiler bölümlerinden mezun oldu. Mesleki kariyerine 2002 yılında İçişleri Bakanlığı Sivil Savunma Genel Müdürlüğü, İzmir Sivil Savunma Arama ve Kurtarma Birlik Müdürlüğünde başladı ve 2009 yılından itibaren AFAD Arama Kurtarma Birlik Müdürlüğünde farklı pozisyonlarda çalıştı.